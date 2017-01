Au bout du conte

Ligue 1 – 22e journée : Le PSG et Monaco se quittent sur un nul équitable (1-1)

Paris et Monaco se quittent sur un match nul, à la suite d’une rencontre haute en intensité et plaisante. Seulement les équipes au même niveau physiquement n’ont rien lâché et ne sont livrées une vraie partie d'échec....