Au bout du conte

21h05

Box 27

Série et fiction 1h30min

Derrière la fenêtre, le ciel est déjà bleu. C'est l'heure d'aller à l'école et Vincent Cassagne réveille Tom en douceur. C'est un petit matin ordinaire, dans un lieu qui ne l'est pas. Vincent n'a plus d'emploi et il élève seul son fils de 10 ans, sans eau ni électricité, dans le box numéro 27 d'un parking souterrain. L'homme et son enfant entretiennent une relation fusionnelle, qui n'est pas du goût de tous. Quand une «personne bien intentionnée» les signale aux services sociaux, Tom et Vincent n'ont plus que leur amour pour se battre et ne pas être séparés...