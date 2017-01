Au bout du conte

21h05

Castle

Série et fiction 40min

Une jeune recrue de l'école de la police de New York est retrouvée morte. Selon les premières pistes, l'arme du crime appartiendrait à un autre élève. Beckett impose au reste des troupes une série d'interrogatoires afin de démasquer le meurtrier. Ces heures passées auprès des recrues ne manquent pas de lui rappeler ses propres études et ses débuts tumultueux dans la profession. Au cours de l'enquête, Esposito et Ryan découvent l'existence d'un trafic de stéroïdes dans les murs de l'école. Castle, lui, confesse à Beckett ce qu'il a découvert à Los Angeles : il avait connaissance de l'affaire LokSat...