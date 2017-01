Au bout du conte

21h00

Castle

Série et fiction 45min

Castle, Alexis et Hayley sont à Los Angeles pour aller chercher des réponses sur les deux mois d'absence de Richard, qui ne se souvient de rien. A peine installé, Castle reçoit une invitation cachetée du G.D.S., un club prestigieux et secret de détectives, l'invitant à devenir l'un de leurs membres. En contrepartie, il devrait aider la police de Los Angeles à résoudre le meurtre de l'un des leurs. La victime enquêtait sur un tueur en série qu'il avait baptisé «le fantôme» et qui sévit à New York et à Los Angeles. A mesure que l'enquête progresse, Hayley confie à Castle un terrible secret le concernant...